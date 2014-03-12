Кабмин в ближайшее время назначит новое руководство "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры намерено в ближайшее время назначить руководство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»), заявил журналистам министр инфраструктуры Максим Бурбак.

«Назначений (в «Укрзализныце» - УНИАН) можно ждать в ближайшее время. Есть несколько кандидатур, они обсуждаются», - сказал Бурбак, не назвав при этом конкретные фамилии кандидатов.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор "Укрзализныци" Сергей Болоболин подал заявление об отставке 6 марта. Он был назначен на должность гендиректора "Укрзализныци" в январе 2013 года.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.