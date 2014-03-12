Движение поездов в Крым осуществляется по графику

По состоянию на 12 марта движение пассажирских и грузовых поездов в крымском направлении и обратно осуществляется без сбоев согласно установленному графику, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

"12 марта 2014 года Приднепровская железная дорога работает в штатном режиме: грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по графику и без сбоев, в том числе и в крымском направлении. Потребности грузоотправителей в грузовых перевозках в обоих направлениях (в Крым и обратно) удовлетворяются стабильно", - говорится в сообщении.

Вокзально-станционная инфраструктура магистрали также функционирует в обычном режиме.

По данным пресс-службы, в Крым и обратно ежедневно курсируют около 20 пар регулярных пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 9 марта 2014 года приостановила предварительную продажу билетов на ближайшие даты на поезда в Крым, при этом движение поездов в этом направлении осуществлялось в соответствии с расписанием. Несколько позже ведомство возобновило предварительную продажу билетов, объяснив временную приостановку сбоями в автоматизированной системе продаж проездных документов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.