Приднепровская железная дорога сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 131,73 млн грн, в местные бюджеты - 71,68 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 179,47 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В феврале ПЖД перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 155,08 млн грн, из них в госбюджет 34,06 млн грн, в местные бюджеты - 35,13 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 85,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования по сравнению с 2012 годом на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

ПЖД в январе-феврале 2013 года направила в бюджеты разных уровней и целевые фонды 441,29 млн грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды 1,84 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и свыше 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.