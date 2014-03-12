Уволен гендиректор аэропорта "Борисполь"

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Кочанов уволен по согласию сторон на основании поданного им заявления. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"Кочанов уволен с должности генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» на основании поданного им заявления. Поэтому досрочно расторгнут контракт, заключенный с Алексеем Кочановым, согласно п.1 ст. 36 КЗоТ Украины по согласию сторон", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ от 12 марта 2014 № 36-О подписал Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» бывшего директора Международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова.

Позже Кочанов был утвержден в должности генерального директора аэропорта.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.