Уволен гендиректор аэропорта "Борисполь"
Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Кочанов уволен по согласию сторон.
Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Кочанов уволен по согласию сторон на основании поданного им заявления. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
"Кочанов уволен с должности генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» на основании поданного им заявления. Поэтому досрочно расторгнут контракт, заключенный с Алексеем Кочановым, согласно п.1 ст. 36 КЗоТ Украины по согласию сторон", - говорится в сообщении.
Соответствующий приказ от 12 марта 2014 № 36-О подписал Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.
Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» бывшего директора Международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова.
Позже Кочанов был утвержден в должности генерального директора аэропорта.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.
Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.