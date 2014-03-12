Подписание соглашения о едином авиапространстве с ЕС перенесли – Мининфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня Европейская комиссия отмечает невозможность подписания Соглашения о едином авиационном пространстве 14 марта 2014 года. Такое решение принято из-за незавершения стороной Евросоюза процесса внутреннего согласования редакции определения «территория» в контексте вопроса Гибралтара", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас принимаются меры для ускорения этого процесса и сразу после его завершения Украине будут предложены возможные сроки подписания Соглашения о едином авиапространстве с ЕС.

В Министерстве инфраструктуры напомнили, что присоединение Украины к единому авиационному пространству с ЕС является важным шагом в развитии авиационной отрасли страны. Либерализация воздушного пространства прежде всего позволит привлечь в Украину новые авиакомпании, а затем усилить конкуренцию на рынке, что сделает авиационные перевозки значительно доступнее.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Госавиаслужбе заявили, что Украина намерена 14 марта на заседании совета министров Евросоюза подписать соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС, которое было парафировано в конце ноября 2013 года.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.