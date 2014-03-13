Продажи б/у автомобилей за месяц упали почти в 5 раз

В Украине по итогам февраля рынок продаж бывших в употреблении автомобилей сократился по сравнению с февралем прошлого года в 5 раз - до 1,934 тыс. единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

"Относительно результатов февраля 2013 года первичные регистрации б/у автомобилей сократились почти в пять раз, в т.ч. автобусов стало меньше на 54,9%, легковых автомобилей – на 14,9%, коммерческих автомобилей – на 83,2%", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, доля автомобилей б/у на первичном автомобильном рынке Украины в феврале т.г. составила 10,6% против 38,4% в феврале прошлого года.

"Несмотря на сильное падение объемов, первичный рынок б/у коммерческих автомобилей является крупнейшим – в феврале было зарегистрировано 1,444 тыс. единиц", - отмечают в ассоциации.

Среди коммерческих автомобилей в феврале 2014 года наибольшей популярностью пользовались Renault - 256 штук, Volkswagen - 177, DAF – 162, Opel - 117, Mercedes-Benz - 296. Среди легковых автомобилей, которых в феврале было продано 421 штуки, наибольшей популярностью пользовались Renault - 57, Volkswagen - 36, Skoda - 34, BMW - 36, Daewoo - 37. Среди автобусов лидерами продаж в феврале стали MAN - 6 штук, Neoplan - 4, VanHool - 5.

Как сообщал УНИАН, в Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% - до 113,852 тыс. единиц.

Ассоциация "Укравтопром" не предоставляла сравнительных данных по продажам б/у автомобилей в январе 2014 года.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в феврале 2014 года по сравнению с февралем прошлого года увеличились на 28% - до 15,204 тыс. штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

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