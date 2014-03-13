ПЖД опровергает информацию о переподчинении Крымской дирекции Российским железным дорогам

"У нас вообще такой информации нет, она родилась из чьих-то слов. Приднепровская железная дорога и ее Крымская дирекция остаются в составе "Укрзализныци" на нынешний момент", - сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Кроме того, отвечая на вопрос УНИАН о новых назначениях, в частности, о новом кандидате на пост главы Крымской дирекции, в пресс-службе сообщили, что любые кадровые назначения осуществляются исключительно по распоряжению "Укрзализныци".

"Всеми назначениями, поскольку Крымская дирекция является частью "Укрзализныци", законодательно ведает "Укрзализныця". Но все видят, какая обстановка в Крыму, там реально была ситуация захвата Крымской дирекции, был представлен коллективу новый кандидат на пост начальника дирекции, в частности, Андрей Каракулькин. Единственное, что официально, - в настоящее время Крымская дирекция остается в составе ПЖД и в составе "Укрзализныци", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, по состоянию на 13 марта ПЖД работает в штатном режиме, движение пассажирских и грузовых поездов в крымском направлении и обратно осуществляется без сбоев согласно установленному графику.

Как сообщал УНИАН, 11 марта примерно в 9:30 около 50 невооруженных людей в камуфляжной форме, с нашивками "Народная самооборона", захватили административное здание Крымской дирекции железнодорожных перевозок. Среди них были представители Совета министров АРК, в частности, депутат Верховного совета Крыма Андрей Каракулькин.

В этот же день было проведено собрание трудового коллектива, в ходе которого обсуждались новые назначения, в частности, новая кандидатура на должность начальника Крымской дирекции ж/д перевозок, которую, по предварительной информации, назначил нелегитимный глава Совета министров АРК Сергей Аксенов.

Парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и перенес с 30 на 16 марта референдум с двумя вопросами: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Его признает лишь официальная Москва.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.