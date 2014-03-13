Железные дороги Украины за месяц перевезли 2,6 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины в феврале 2014 года перевезли 2,63 млн тонн зерновых грузов (зерна, кукурузы, шрота, жмыха), задействовав 41,6 тыс. вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, ежесуточное количество груженых зерновозов за указанный период увеличилось по сравнению с февралем прошлого года на 28,3% - до 1485 вагонов.

В частности, железные дороги погрузили более 2,37 млн тонн зерна, из них на экспорт было отправлено 2,2 млн тонн, а на внутренний рынок - 175,6 тыс. тонн.

Общий оборот зерновозов в феврале составил 9,09 суток, что на 1,3 суток больше февраля 2013 года, однако оборот груженого вагона уменьшился на 0,43 суток, местного - на 0,46 суток, транзитного - на 0,25 суток.

Ежесуточно общий рабочий парк зерновозов в феврале составлял 14 158 вагонов, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, из них нагруженных - 5299 вагонов, порожних - 8859. "Такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов. Рост количества рабочего парка зерновозов произошел благодаря увеличению объемов отремонтированных вагонов, уменьшению количества вагонов длительного запаса и снижению их нагрузки за пределы Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины с 1 января по 26 февраля т.г., составил 4,57 млн тонн, при этом было задействовано 71,4 тыс. вагонов, а объем зерновых, отгруженных и перевезенных железными дорогами, в январе увеличился на 19,8% - до 2,8 млн тонн, при этом было задействовано около 44 тыс. вагонов-зерновозов.

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода 2013 года.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.