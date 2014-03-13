"Укрзализныця" увеличила грузоперевозки

Объем грузов, отгруженных и перевезенных железными дорогами страны в январе-феврале 2014 года, составил 64,88 млн тонн, что на 0,1% больше аналогичного периода 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% - до 22,2 млн тонн, транзитные – на 1,1% - до 6,43 млн тонн.

В то же время импортные грузоперевозки сократились на 6,6% - до 5,23 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении также сократились - на 1,5% - до 31,01 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: химикатов - на 107,7%, автомобилей - на 68,7%, химических и минеральных удобрений - на 28,8%, лесных грузов - на 22,8%, цемента - на 9,8%, каменного угля - на 3,8%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок каменного угля на 62,2%, нефти и нефтепродуктов - на 247,3%, черных металлов - на 7,8%, лесных грузов - на 17,2%, зерна и зерновых грузов - на 32,7%, автомобилей - на 76,2%.

Кроме того, объемы импортных перевозок химических и минеральных удобрений выросли на 215,5%, зерна и зерновых грузов - на 147,3%, цемента - на 74,8%, цветных металлов и изделий из них - на 38,2%, минстройматериалов - на 5,5%, химикатов - на 4,2%, нефти и нефтепродуктов - на 3,9%.

Объемы транзитных перевозок возросли по большинству позиций, за исключением нефти и нефтепродуктов, цветных металлов, химических и минеральных удобрений, лома черных металлов, химикатов, машин и оборудования, а также соли.

"Перевозки грузов во всех видах сообщения осуществляются в бесперебойном обычном режиме, железнодорожный транспорт Украины работает стабильно, обеспечивая потребности национальной экономики. Железные дороги продолжают выполнять системную работу с предприятиями, операторами, экспедиторами и портами по вопросам совершенствования организации перевозочного процесса", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных железными дорогами страны в январе 2014 года, составил 32,68 млн тонн, что на 1,35% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.