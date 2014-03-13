ПЖД: грузоперевозки в Крым и обратно осуществляются в обычном режиме

"Перевозка грузов по Приднепровской железной дороге, в том числе и по территории АР Крым (туда и в обратном направлении), осуществляются стабильно, в бесперебойном обычном режиме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки грузовыми станциями Крымской дирекции железнодорожных перевозок, в частности станциями Симферополь-Грузовой, Мекензиевы Горы, Евпатория-Грузовая, Инкерман, Красноперекопск, для транспортировки в страны СНГ было погружено 12,5 тыс. тонн различных грузов, в том числе строительных материалов, флюсов, промышленного сырья, лома черных металлов.

По данным пресс-службы, железнодорожными станциями стран СНГ в направлении грузовых станций Крымской дирекции, включая припортовые станции - Керчь, Айвазовская, Мекензиевы Горы, Феодосия, Камышовая бухта, - за указанный период было отгружено около 24,4 тыс. тонн грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, строительных материалов и продовольственных товаров.

"Приднепровская железная дорога в полном объеме обеспечивает грузоотправителей подвижным составом, а также заботится о сохранности перевозимых грузов", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 11 марта примерно в 9:30 около 50 невооруженных людей в камуфляжной форме с нашивками "Народная самооборона" захватили административное здание Крымской дирекции железнодорожных перевозок. Среди них были представители Совета министров АРК, в частности,депутат Верховного совета Крыма Андрей Каракулькин.

В пресс-службе ПЖД заявили, что в настоящее время Приднепровская магистраль и подконтрольная ей Крымская дирекция ж/д перевозок остаются в составе "Укрзализныци", и опровергли информацию о том, что Крымская дирекция переходит в управление Российских железных дорог.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.