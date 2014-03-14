ГАИ предлагает изменить скоростной режим на отдельных улицах Киева

В столице в экспериментальном порядке с 1 апреля по 1 ноября на некоторых участках дорог предлагается ввести изменения скоростного режима, установив лимит 80 км/час.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, сообщается, что по инициативе начальника Департамента ГАИ МВД Украины, Госавтоинспекцией теперь проводится тщательный анализ организации дорожного движения в столице и изучаются возможности относительно создания более удобных и комфортных условий для движения транспорта.

Как свидетельствует опыт предыдущих лет, увеличение разрешенной скорости движения возможно ввести на магистральных улицах общегородского значения и участках автомобильных дорог в пределах городской полосы города Киева.

Потому, в экспериментальном порядке с 1 апреля по 1 ноября на некоторых участках дорог, где есть дорожные условия, которые дают возможность двигаться с более высокой скоростью, предлагается ввести изменения скоростного режима, установив лимит 80 км/час на:

Столичном шоссе (от Южного мостового перехода до ул. Ак. Заболотного);

Надднепрянском шоссе;

Набережном шоссе (от Почтовой площади до моста им. Патона);

просп. Н. Бажана;

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Шпака и ул. Шутова, от путепровода ст. м. «Святошин» до кемпинга «Пролесок»);

автодороге М-06 (от кемпинга «Пролесок» до черты города Киева) – после ввода в эксплуатацию надземных пешеходных переходов;

Оболонском проспекте (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);

ул. Богатырской;

автодороге Р-69 от ул. Озерной до черты г. Киева;

ул. Телиги (от ул. Ольжича до пр. Московского);

просп. Московскому (от ул. Телиги до пр. Оболонского, от ул. Богатырской до Московского моста);

Московском мостовом переходе;

просп. Ватутина (от Московского моста до пл. Керчинской);

просп. Броварскому (от просп. Освободителей до пл. Новороссийской и от ул. Киото до КП ГАИ и от КП ГАИ до поворота на с. Зазимье);

ул. Саперно-Слободской (от ул. Гринченко до Южного мостового перехода);

Южном мостовом переходе;

бул. Дружбы Народов;

ул. Ак. Заболотного;

ул. Городской (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

автодороге Т-1039 (от Гостомельского шоссе до Минского проспекта).

ГАИ предлагает киевлянам рассмотреть данное предложение. Высказать свои замечания и пожелания вы можете добавив комментарий или написав письмо на электронный адрес info@sai.gov.ua. Также все желающие могут принять участие в Интернет-голосовании на сайте ДГАИ.

Обсуждение продлится до 21 марта 2014 года.