ПЖД за 2 месяца зафиксировала 8 случаев незаконных вмешательств в ее работу

В частности, ПЖД зафиксировала 3 случая хищения элементов подвижного состава, устройств и сооружений; по одному случаю - нахождения посторонних предметов на рельсах и перекрытия движения поездов посторонними лицами, а также 3 случая - сообщения о закладке взрывчатки в поездах, на вокзалах и станциях.

По данным пресс-службы, вследствие несанкционированного вмешательства в деятельность ПЖД посторонних лиц за указанный период было задержано 11 поездов суммарно почти на 6 часов. Кроме того, было задержано 2 поезда на 3 часа и 14 мин. в результате ДТП на железнодорожных путях и переездах.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД совместно с транспортной милицией в январе-феврале 2014 года предотвратили 78 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 65 тыс. грн.

На Приднепровской железной дороге в 2013 году зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность предприятия против 43 случаев в 2012 году, при этом нанесенные убытки выросли вчетверо - до 102,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.