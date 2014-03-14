Европейский железнодорожный перевозчик Eurostar впервые перевез более 10 млн пассажиров за год
14:20, 14 марта 2014Транспорт/Связь
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Европейский железнодорожный перевозчик Eurostar в прошлом году перевез рекордные в своей истории 10,1 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее.
C 1994 года Eurostar перевез 140 млн пассажиров / cheap-trip.eu
Согласно сообщению компании, которая занимается перевозкой между Европой и Лондоном на высокоскоростных поездах, ее выручка от перевозок в прошлом году увеличилась на 7% - до 857 млн фунтов.
Операционная прибыль выросла на 4% - до 54 млн фунтов.
Компания объяснила рост выручки и большее количество пассажиров улучшающимися экономическими условиями и повышенным спросом со стороны туристов и работников, выезжающих в служебные поездки.
С момента своего создания в 1994 году Eurostar, перевез уже 140 млн пассажиров.
Компания владеет 28 поездами, которые могут ездить со скоростью до 300 км/час.
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