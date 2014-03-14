Европейский железнодорожный перевозчик Eurostar впервые перевез более 10 млн пассажиров за год

Согласно сообщению компании, которая занимается перевозкой между Европой и Лондоном на высокоскоростных поездах, ее выручка от перевозок в прошлом году увеличилась на 7% - до 857 млн фунтов.

Операционная прибыль выросла на 4% - до 54 млн фунтов.

Компания объяснила рост выручки и большее количество пассажиров улучшающимися экономическими условиями и повышенным спросом со стороны туристов и работников, выезжающих в служебные поездки.

С момента своего создания в 1994 году Eurostar, перевез уже 140 млн пассажиров.

Компания владеет 28 поездами, которые могут ездить со скоростью до 300 км/час.