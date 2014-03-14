Южная железная дорога увеличила грузоперевозки на 8,3%

Объем грузов, отгруженных и перевезенных Южной железной дорогой (ЮЖД) в январе-феврале 2014 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% - до 5,04 млн тонн, что на 3,1% больше плана, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период составила 78,9 тыс. тонн (1337 вагонов).

По данным пресс-службы, основными видами грузов, которые ЮЖД перевезла в январе-феврале, были железная руда - 1,9 млн тонн, зерновые - 1,8 млн тонн, а также строительные материалы - 513,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Южной железной дорогой в 2013 году, сократился по сравнению с 2012 годом на 5,6% - до 29,82 млн тонн.

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Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.