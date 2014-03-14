Убытки ЮЗЖД от вмешательств в ее работу за 2 месяца превысили 100 тыс. грн

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-феврале 2014 года зафиксировала 33 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 101,99 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Кроме того, за указанный период работники службы военизированной охраны Юго-Западной магистрали предупредили 19 краж грузов и имущества железной дороги на сумму 52,9 тыс. грн. При этом ЮЗЖД передала в правоохранительные органы 27 человек, задержанных по подозрению в воровстве.

С целью предотвращения хищений имущества железной дороги и грузовладельцев работники службы военизированной охраны ЮЗЖД проводят комплекс мероприятий, в частности, проверяют пункты приема металлолома на наличие деталей верхнего строения путей, средств сигнализации и связи, деталей вагонов. За указанный период проверку такого рода прошли 110 пунктов приема металлолома.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году зафиксировала 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.