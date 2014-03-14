ПЖД обратилась в Генпрокуратуру в связи с силовым захватом своей Крымской дирекции

"ГП «Приднепровская железная дорога» обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с официальным письмом, в котором просит дать правовую оценку действиям по силовому захвату ее структурного подразделения - Крымской дирекции железнодорожных перевозок, смене руководства дирекции, а также принять меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", - сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В пресс-службе уточнили, что Приднепровская магистраль в настоящее время осуществляет грузоперевозки в Крым и обратно без сбоев, в обычном режиме.

Читайте такжеПЖД опровергает информацию о переподчинении Крымской дирекции Российским железным дорогам

В свою очередь, в пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что ПЖД и "Укрзализныця" не получали никаких письменных или устных обращений, заявлений от самопровозглашенных представителей власти АРК о так называемой "национализации железной дороги", подчеркнув, что такого понятия, как "национализация объекта", в юридической терминологии или действующем законодательстве страны не существует.

Как сообщал УНИАН, 11 марта примерно в 9:30 около 50 невооруженных людей в камуфляжной форме с нашивками "Народная самооборона" захватили административное здание Крымской дирекции железнодорожных перевозок. Среди них были представители Совета министров АРК, в частности, депутат Верховного совета Крыма Андрей Каракулькин.

11 марта было проведено собрание трудового коллектива, в ходе которого обсуждались новые назначения, в частности, новая кандидатура на должность начальника Крымской дирекции ж/д перевозок - Андрей Каракулькин, которого назначил нелегитимный глава Совета министров АРК Сергей Аксенов.

В пресс-службе ПЖД заявили, что в настоящее время Приднепровская магистраль и подконтрольная ей Крымская дирекция ж/д перевозок остаются в составе "Укрзализныци", и опровергли информацию о том, что Крымская дирекция переходит в управление Российских железных дорог.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.