"Укрзализныци" потеряла 500 тыс. грн от несанкционированных вмешательств в работу дорог

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-феврале 2014 года зафиксировала 171 случай кражи элементов верхнего строения пути (рельсы, шпалы и пр.), в результате чего железные дороги понесли убытки на сумму почти 500 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на Главное управление путевого хозяйства ведомства.

В частности, за указанный период железные дороги страны зафиксировали следующие кражи элементов верхнего строения пути: 417 клеммных болтов, 30 рельсовых накладок, 290 рельсовых подкладок, 943 костыля, 207,5 м рельсов, 31 шт. противоугонов, 4 рельсовых соединителя, 92 шайбы 2-ветковые, 92 клеммы промежуточные с гайкой.

В "Укрзализныце" отмечают, что большинство случаев таких краж было совершено на Донецкой и Приднепровской железных дорогах - 57 и 59 случаев соответственно.

Также сообщается, что железные дороги направили в правоохранительные органы соответствующие материалы обо всех случаях краж элементов верхнего строения пути, а также инициировали ряд организационных, технических, профилактических и других мероприятий с целью предотвращения хищений имущества железных дорог, однако усилия одних только железнодорожников не дают должного эффекта.

"Проблема криминальных посягательств в деятельность железнодорожного транспорта приобрела угрожающие масштабы, для ее решения необходимы постоянные действенные меры и поддержка со стороны правоохранительных органов. Кражи и демонтаж верхнего строения пути все чаще осуществляются организованными группами. Их действия приводят к сбоям в движении поездов и угрожают безопасному перевозочному процессу, наносят значительный материальный ущерб не только из-за необходимости восстановления путей, но и из-за просрочки времени доставки грузов", - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2013 году зафиксировала 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.

Юго-Западная железная дорога в январе-феврале 2014 года зафиксировала 33 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 101,99 тыс. грн.