Транспортные предприятия Украины увеличили грузоперевозки на 0,4%

Согласно сообщению, грузооборот транспорта за указанный период сократился также на 0,4% – до 57,03 млрд т/км, сообщает Государственная служба статистики.

Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины по итогам января текущего года увеличили перевозку грузов по сравнению с январем прошлого года на 1,4% – до 57,5 млн тонн.

По итогам 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 757,6 млн тонн грузов – на 1,9% меньше, чем в 2012 году.