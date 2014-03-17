Транспортные предприятия Украины увеличили грузоперевозки на 0,4%
13:42, 17 марта 2014Транспорт/Связь
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Транспортные предприятия Украины в январе-феврале текущего года увеличили перевозку грузов по сравнению с январем-февралем прошлого года на 0,4% – до 114 млн тонн.
Объем грузоперевозок в Украине вырос / УЗ
Согласно сообщению, грузооборот транспорта за указанный период сократился также на 0,4% – до 57,03 млрд т/км, сообщает Государственная служба статистики.
Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины по итогам января текущего года увеличили перевозку грузов по сравнению с январем прошлого года на 1,4% – до 57,5 млн тонн.
По итогам 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 757,6 млн тонн грузов – на 1,9% меньше, чем в 2012 году.
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