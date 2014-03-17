Приднепровская железная дорога за год повысит квалификацию свыше 7 тыс. сотрудников

В частности, в течение года свой квалификационный уровень повысят 5 418 работников, 1 962 руководителя и инженерно-технических работника.

Согласно сообщению, из них Приднепровская магистраль направит 2 488 работников в учебные заведения железнодорожного профиля, а также подготовит и переподготовит по новым и смежным профессиям 1106 железнодорожников, из них в профильных учебных заведениях – 645 человек.

Ожидается, что благодаря повышению квалификации более высокий разряд получат 1195 работников отрасли.

"Обучение с отрывом от производства будет проходить в Днепропетровском и Марганецком центрах профессионального развития персонала железной дороги. Работников же путевого хозяйства будет принимать Золотоношская техническая школа", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога с целью обеспечения социальной защиты своих работников в 2013 году направила на выполнение обязательств коллективного договора 354,9 млн грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году трудоустроила 2631 молодого специалиста на предприятиях железнодорожного транспорта Украины.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта составило около 340 тыс. человек, из них 37,8% женщин, 35,5% - молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 1,5% - лиц пенсионного возраста, 17,1% - работников с полным высшим образованием и 22% - сотрудников с неполным и базовым высшим образованием.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.