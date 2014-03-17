Кабмин уволил главу "Укравтодора" Прусенко

Ранее Прусенко занимал должность советника главы ведомства.

Кабинет министров Украины уволил Евгения Прусенко с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по собственному желанию. Соответствующее решение правительства №184-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина. До назначения главой "Укравтодора" 23 апреля 2013 года Прусенко занимал должность советника главы ведомства.

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