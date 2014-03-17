Кабмин уволил главу "Укравтодора" Прусенко

14:12, 17 марта 2014
Транспорт/Связь
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Ранее Прусенко занимал должность советника главы ведомства.   

Кабинет министров Украины уволил Евгения Прусенко с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по собственному желанию.

Соответствующее решение правительства №184-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина.

До назначения главой "Укравтодора" 23 апреля 2013 года Прусенко занимал должность советника главы ведомства.

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