Главой Госавиаслужбы назначили топ-менеджера МАУ

Кабинет министров назначил главой Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №167 от 12 марта.

Другим распоряжением (№166) правительство уволило с должности главы Госавиаслужбы Анатолия Колесника, занимавшего ее с 2011 года.

Ранее Денис Антонюк занимал должность директора по развитию маршрутной сети и работе с альянсами авиакомпании "Международные авиалинии Украины".