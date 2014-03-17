Главой Госавиаслужбы назначили топ-менеджера МАУ
14:20, 17 марта 2014Транспорт/Связь
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Главой Государственной авиационной службы стал Денис Антонюк.
Правительство уволило с должности главы Госавиаслужбы Анатолия Колесника
Кабинет министров назначил главой Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №167 от 12 марта.
Другим распоряжением (№166) правительство уволило с должности главы Госавиаслужбы Анатолия Колесника, занимавшего ее с 2011 года.
Ранее Денис Антонюк занимал должность директора по развитию маршрутной сети и работе с альянсами авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
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