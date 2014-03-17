Транспортные предприятия Украины сократили пассажироперевозки на 6,3%

Согласно сообщению, пассажирооборот транспорта в январе-феврале т.г. сократился по сравнению с январем-февралем 2013 года на 1,5% – до 17,539 млрд пасс./км, сообщает Государственная служба статистики.

Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины по итогам января текущего года сократили перевозку пассажиров на 5,9% по сравнению с январем 2013 года – до 498,2 млн человек

По итогам 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 6,6 млрд человек – на 2,8% меньше, чем в 2012 году.