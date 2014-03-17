Поезда в Крым ходят согласно графику, уверяет пресс-служба дороги

По состоянию на 17 марта 2014 года пассажирские и грузовые поезда в крымском направлении и обратно курсируют без сбоев согласно установленному графику движения, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

"Ситуация не поменялась. Приднепровская железная дорога работает в штатном режиме, грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по графику, в том числе и в крымском направлении", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, железнодорожная инфраструктура также работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма. 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

ЕС и США заявили, что не признают референдум.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

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