Юго-Западная железная дорога увеличила грузоперевозки на 4%

Объем грузов, отгруженных и перевезенных Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД), в январе-феврале 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% - до 4,96 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ЮЗЖД увеличила перевозку грузов во внутреннем сообщении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% - до 1,55 млн тонн, в то время как экспортные грузоперевозки сократились на 0,5% - до 3,42 млн тонн.

Юго-Западная магистраль отмечает рост объемов перевозок во внутреннем сообщении благодаря увеличению объемов перевозок следующих номенклатур грузов: нефти и нефтепродуктов, которых было перевезено 44,75 тыс. тонн, флюсов - 26,92 тыс. тонн, цветной руды - 20,19 тыс. тонн, лома черных металлов - 7,91 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - 31,67 тыс. тонн, строительных грузов - 19,98 тыс. тонн, промышленного сырья - 12,12 тыс. тонн, огнеупоров - 20,44 тыс. тонн, цемента - 11,77 тыс. тонн, лесных грузов - 45,25 тыс. тонн.

"Отраслевая служба коммерческой работы и маркетинга ЮЗЖД постоянно проводит встречи-совещания с основными грузообразующими предприятиями решающих отраслей промышленности, которые составляют основу грузопотока. По результатам совещаний разрабатываются и утверждаются совместные меры по преодолению проблемных вопросов, которые возникают в процессе перевозки различных видов грузов и улучшения качества предоставления услуг", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная магистраль в 2013 году увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,9% - до 37,720 млн тонн с 36,641 млн тонн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.