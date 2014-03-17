Главой "Укравтодора" стал Александр Малин

Кабинет министров Украины назначил Александра Малина главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Соответствующее распоряжение правительства №186-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина.

"Назначить Малина Александра Львовича председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины", - сказано в документе.

Кроме того, согласно распоряжению правительства №185-р от 12 марта, Кабмин также уволил Михаила Зварича с должности первого заместителя главы "Укравтодора".

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению правительства №184-р от 12 марта 2014 года, Кабмин уволил Евгения Прусенко с должности главы "Укравтодора" по собственному желанию.

До назначения главой "Укравтодора" 23 апреля 2013 года Прусенко занимал должность советника главы ведомства.

Малин с апреля 2010 года являлся заместителем главы Одесской областной государственной администрации по вопросам ЖКХ.