На железных дорогах увеличилось количество краж устройств сигнализации и связи

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") за январь-февраль 2014 года отмечает рост случаев повреждений и хищений устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 23,7% - до 214 случаев со 173, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" по данным фактам возбудила 104 уголовных дела.

Пресс-служба также сообщила, что передала в правоохранительные органы 11 задержанных по подозрению в воровстве устройств сигнализации и связи.

В "Укрзализныце" за указанный период отмечают рост таких случаев на Приднепровской железной дороге - 126 случаев против 101 за аналогичный период прошлого года, на Львовской магистрали - 29 против 10, на Юго-Западной - 11 против 2.

В частности, посторонние лица разворовали и повредили 52 дроссель-трансформатора, 125 приборов сигнализации, централизации, блокировки с 16 релейных шкафов, 75 кабельных муфт, 20 линзовых комплектов, 6060,34 м магистральных кабелей сигнализации и связи, а также другое оборудование.

"Посягательство посторонних лиц на имущество железных дорог Украины, незаконные вмешательства в работу железнодорожного транспорта приводят к задержкам в движении отдельных поездов, представляют угрозу для безопасности перевозок и наносят отрасли немалые убытки", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-феврале 2014 года зафиксировала 171 случай кражи элементов верхнего строения пути (рельсы, шпалы и др), в результате чего железные дороги понесли убытки почти на 500 тыс. грн.

"Укрзализныця" в 2013 году зафиксировала 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,56 тыс. грн.