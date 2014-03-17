Мининфраструктуры хочет либерализировать авиационный рынок с ЕС

Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак считает необходимым подписание соглашения о Едином авиационном пространстве с Европейским Союзом.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Киеве в понедельник.

"Это необходимо делать. Есть подготовительный период - до мая-июня 2015 года, чтобы украинские перевозчики подготовились к конкурентной борьбе, которая будет", - сказал Бурбак.

По его словам, рынок будет в состоянии самостоятельно урегулировать цены на авиаперелеты только при условии свободного доступа иностранных перевозчиков.

Как сообщал УНИАН, соглашение между Украиной и странами Евросоюза о едином авиационном пространстве будет подписано не 14 марта, а позже, сразу после завершения процесса согласований со стороны ЕС.

Ранее в Госавиаслужбе заявили, что Украина намерена 14 марта на заседании совета министров Евросоюза подписать соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС, которое было парафировано в конце ноября 2013 года.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству.