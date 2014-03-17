"Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на Юг

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") возобновила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в южном направлении 18 апреля 2014 года, а на даты, начиная с 31 марта по 17 апреля включительно, намерена открыть предварительную продажу билетов уже в ближайшие дни, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" временно приостановила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в южном направлении через участок Мироновка - Тараса Шевченко - Знаменка в связи с корректировкой графика движения с учетом так называемых «окон » для ремонта путей и контактной сети. В частности, это поезда, соединяющие столицу с Симферополем, Запорожьем, Днепропетровском и другими городами.

По данным пресс-службы, на направлении Тараса Шевченко - Знаменка будет осуществляться ремонт контактной сети, а на участке Мироновка - Тараса Шевченко - путевые работы. Движение по участку Мироновка - Тараса Шевченко - Знаменка будет осуществляться до 18 апреля только по одному пути.

"Однако все поезда, которые курсируют ежедневно, будут осуществлять перевозки. Некоторые - по измененному маршруту, а часть - по измененному расписанию. Об открытии предварительной продажи билетов на другие даты будет сообщено дополнительно", - уточнили в пресс-службе.

Читайте такжеПоезда в Крым ходят согласно графику, уверяет пресс-служба дороги

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 9 марта 2014 года приостановила предварительную продажу билетов на ближайшие даты на поезда в Крым, при этом движение поездов в этом направлении осуществлялось в соответствии с расписанием. Несколько позже ведомство возобновило предварительную продажу билетов, объяснив временную приостановку сбоями в автоматизированной системе продаж проездных документов.

Справка УНИАН. Термин «окно» в графике движения поездов означает перерывы в движении поездов на определенном участке для выполнения ремонтно-строительных или монтажных работ.