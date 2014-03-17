Главой Укртрансинспекции назначен Валерий Черненко

Кабинет министров Украины назначил Валерия Черненко главой Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Соответствующее распоряжение правительства №188-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина.

"Назначить Черненко Валерия Михайловича председателем Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте", - сказано в документе.

Также распоряжением №187-р Кабмин уволил с должности главы Укртрансинспекции Евгения Пронченко по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, Евгений Пронченко занимал должность главы Укртрансинспекции с декабря 2011 года.

Справка УНИАН. Валерий Черненко ранее занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.