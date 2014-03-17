Главой Укртрансинспекции назначен Валерий Черненко

19:14, 17 марта 2014
Транспорт/Связь
0

Кабмин уволил с должности главы Укртрансинспекции Евгения Пронченко по собственному желанию  

Главой Укртрансинспекции назначен Валерий Черненко

Кабинет министров Украины назначил Валерия Черненко главой Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Соответствующее распоряжение правительства №188-р от 12 марта 2014 года опубликовано на сайте Кабмина.

"Назначить Черненко Валерия Михайловича председателем Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте", - сказано в документе.

Также распоряжением №187-р Кабмин уволил с должности главы Укртрансинспекции Евгения Пронченко по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, Евгений Пронченко занимал должность главы Укртрансинспекции с декабря 2011 года.

Справка УНИАН. Валерий Черненко ранее занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter