Долги "Укравтодора" могут реструктуризировать

Министерство инфраструктуры Украины намерено провести переговоры с кредиторами о реструктуризации долговых обязательств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодора"). Об этом журналистам на брифинге в Киеве в понедельник сообщил министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

"Думаю, что мы будем проводить переговоры с нашими партнерами о реструктуризации долга, чтобы больше осталось на содержание", - сообщил Бурбак.

По его словам, из выделенных в бюджете на дороги 15,6 млрд гривен, около 10 млрд гривен нужно направить на обслуживание долгов, 3 млрд гривен составляет задолженность за выполненные работы перед подрядчиками.

"И лишь 2,6 млрд грн остается на содержание 170 тыс. км дорог", - отметил Бурбак.

Он также добавил, что существует необходимость привлекать иностранных инвесторов и строить дороги на условиях концессии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил Александра Малина главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Ранее Кабмин уволил Евгения Прусенко с должности главы "Укравтодора" по собственному желанию.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует в текущем году направить на строительство и ремонт дорог 6,7 млрд грн, которые были получены в 2012-2013 году от размещения облигаций.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2013 году увеличило объемы ямочного ремонта дорог в 1,5 раза - до 6,9 млн кв. метров.

