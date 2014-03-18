Продажи ж/д билетов через интернет выросли в 1,3 раза

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в феврале 2014 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года в 1,3 раза - до более 262 тыс. билетов с 206 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, в целом через интернет реализуется около 9% железнодорожных билетов от общего объема продаж.

В пресс-службе также отмечают рост популярности приобретения электронных билетов на поезда через официальный сайт "Укрзализныци", что позволяет садиться в поезд с самостоятельно распечатанными электронными билетами, минуя железнодорожную кассу.

Так, с начала года через интернет-систему ведомства - booking.uz.gov.ua было реализовано более 375 тыс. электронных билетов, а с момента внедрения услуги в феврале 2013 года реализовано около 630 тыс. электронных проездных документов.

В "Укрзализныце" напомнили, что электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте ведомства. Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющие статуса электронных билетов, которые подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

"Бронирование билетов на пассажирские поезда через Интернет (с последующим оформлением в кассах) "Укрзализныця" ввела еще в 2008 году. За прошедшие годы спектр интернет-услуг "Укрзализныци" расширился и сегодня включает, в частности, возможность полного оформления и онлайн-возврата билетов", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в Интернете в январе 2014 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 55,5% - до более 325 тыс. билетов.

На сегодняшний день электронный билет действует на 158 поездов. На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.