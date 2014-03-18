Убытки "Укрзализныци" от пассажироперевозок выросли на 8,4%

В частности, убытки железных дорог от пассажироперевозок в дальнем сообщении составили 764 млн грн, а в пригородном сообщении - 578,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

"Убытки "Укрзализныця" покрывает за счет собственных доходов от перевозки грузов, что не позволяет инвестировать в обновление подвижного состава в необходимых объемах", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

Железные дороги Украины за 2 месяца 2013 года сократили убытки от перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщении на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 1,24 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

По данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-феврале 2014 года сократили пассажироперевозки, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 2,6% - до 63,3 млн человек.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.