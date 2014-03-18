Страховые полисы «Зеленая карта» подорожают еще на 9,5%

Страховые полисы «Зеленая карта» с 20 марта станут в среднем на 9,5% дороже, сообщается на сайте моторного (транспортного) бюро Украины (МТСБУ).

Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда на легковом автомобиле в страны Европы подорожает на 28 грн – до 312 грн, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову подорожает на 20 грн - до 246 грн, стоимость годового полиса в Европу вырастет на 246 грн – до 2733 грн, в Россию, Беларусь и Молдову - на 98 грн, до 1092 грн.

Как сообщила пресс-служба бюро, произошла регламентная процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей, в связи с колебанием обменного курса евро на более 5% в сравнении с применяемым курсом.

Как сообщал УНИАН, страховые полисы «Зеленая карта» с 20 февраля уже подорожали на 8% годовых.

Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» функционирует с 1951 года. Основная цель системы - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 году Украина стала 40 членом системы.