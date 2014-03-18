ПЖД перевезла в спецвагонах 156 человек с ограниченными физическими возможностями

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-феврале 2014 года перевезла в специальных вагонах 156 человек с ограниченными физическими возможностями, согласно их заявкам, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, наиболее популярными маршрутами поездов, в составе которых курсировали спецвагоны Приднепровской магистрали, были Севастополь - Киев - Симферополь, Днепропетровск - Львов, Донецк - Севастополь, Днепропетровск - Одесса, Днепропетровск - Киев, Львов - Симферополь, Киев - Ужгород, Москва - Севастополь - Евпатория и другие направления.

Вагоны для людей с особыми потребностями включаются в состав поездов при наличии заявки. Заказать такой вагон можно на любом вокзале не менее, чем за 5 суток до предполагаемой даты поездки, получив у дежурного вокзала бланк заявления. Спецвагоны для лиц с ограниченными физическими возможностями оборудованы гидравлическими подъемниками для инвалидных колясок, расширенными дверными проходами, тамбурами и специальными туалетами.

Как напомнили в пресс-службе, перед посадкой пассажиры данной категории или сопровождающие их лица должны заблаговременно обратиться к дежурному вокзала, чтобы зарегистрироваться и получить информацию о расположении прицепного спецвагона в составе поезда, а также за помощью при посадке в вагон или с доставкой в вагон ручной клади.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году обустроили вокзалы и станции страны с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями, в частности, обустроили вокзалы и станции пандусами и спусками к пассажирским платформам.

«Укрзализныця» в 2013 году также создала группы помощи людям с ограниченными физическими возможностями на вокзалах «Пригородный» станции «Киев-Пассажирский», на станции «Дарница», на остановочных пунктах «Караваевы дачи» и «Левый берег».

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины имеется 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках, в каждом из них имеется салонная тележка, позволяющая передвигаться по проходу вагона. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Все 10 межрегиональных скоростных электропоездов производства компании Hyundai Rotem имеют по два приспособленных для перевозки инвалидов места, два чешских шестивагонных межрегиональных двухэтажных электропоезда двойного тока Skoda - четыре места, а также один девятивагонный межрегиональный поезд локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода - два места.