«Укрзализныця» за два месяца недополучила свыше 76 млн грн за перевозку льготников

Согласно сообщению, за указанный период железные дороги страны перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 84,4 млн грн, а компенсаций получили 8,3 млн грн, то есть менее 10% необходимой суммы.

"Показатель компенсаций за два месяца текущего года значительно ухудшился по сравнению с показателем за соответствующий период прошлого года, когда железными дорогами Украины было перевезено льготных категорий граждан на сумму 83,3 млн грн, а компенсация получена в размере 22 млн грн, или 26%", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

«Укрзализныця» в январе 2014 года недополучила 19,3 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

По данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-феврале 2014 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,6% - до 63,3 млн человек.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.