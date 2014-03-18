"Укртрансинспекция" будет реорганизована в ближайшее время

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте "Укртрансинспекция" в ближайшее время будет реорганизована. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, об этом в обращении к коллективу заявил новый председатель "Укртрансинспекции" Валерий Черненко.

«В ближайшее время будет проведена реорганизация "Укртрансинспекции". Так, территориальные органы "Укртрансинспекции" лишат статуса юридических лиц. Кроме того, ряд функций, которые возложены на "Укртрансинспекцию", будут переданы другим органам исполнительной власти - оставим только предоставление административных услуг и осуществление государственного контроля. Не скрою, будут значительные кадровые изменения как в аппарате "Укртрансинспекции", так и в регионах», - цитирует пресс-служба Черненко.

По словам нового главы ведомства, его первостепенной задачей в новой должности будет искоренение коррупции в госинспекции.

«Первым моим заданием будет искоренение любых проявлений коррупции. В частности, я усилю контроль за распределением, оформлением и выдачей разрешений на международные автомобильные перевозки, - сказал Черненко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 марта назначил Валерия Черненко главой Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте.

Справка УНИАН. Валерий Черненко ранее занимал пост главы совета Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины в Киевской области.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана указом президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. «Укртрансинспекция» занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.



