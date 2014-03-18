Убытки Донецкой железной дороги от пассажироперевозок увеличились на 17,5%

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 17,5% - до 177,6 млн грн с 151,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период убытки Донецкой магистрали от пассажироперевозок в пригородном сообщении составили 88,8 млн грн, что на 9,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, а в дальнем - 88,8 млн грн, что на 27% превышает показатель января-февраля 2013 года.

Также сообщается, что из каждой вложенной гривни в дальнем сообщении в январе вернулось только 46,8 коп., а в пригородом - 5,2 коп.

По данным пресс-службы, ДЖД в январе-феврале перевезла свыше 8,4 млн пассажиров, из них около 1,14 млн - в дальнем сообщении и 7,29 млн - в пригородном, отправив 2427 поездов дальнего следования и 10 118 пригородных.

Ключевыми причинами убытка, по информации ДЖД, являются низкие социально ориентированные тарифы, высокий износ подвижного состава и постоянно растущие цены на энергоносители, запасные части, хроническое недополучение компенсаций за проезд льготных категорий пассажиров и отсутствие государственных дотаций на приобретение железнодорожного подвижного состава.

"Донецкая железная дорога рассчитывает на поддержку в 2014 году от Донецкой и Луганской областных государственных администраций по вопросам компенсации фактических расходов железной дороги на перевозку пассажиров льготных категорий, а также на приобретение железнодорожного подвижного состава, как это определено статьями 9 и 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, убытки ДЖД от пассажирских перевозок в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 923 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.

