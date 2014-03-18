Работодатели раскритиковали законопроект, который может вернуть коррупцию в порты

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призывает отклонить законопроект, предусматривающий ликвидацию Администрации морских портов и возвращение коррупционных схем.

Об этом говорится в обращении главы ФРТУ Ореста Климпуша на имя главы Верховной Рады Украины Александра Турчинова, премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра инфраструктуры Максима Бурбака.

Как говорится в документе, законопроект № 4431, зарегистрированный 13 марта 2014 года, противоречит сути реализуемой портовой реформы. В случае его принятия последствия для отрасли, работодателей, коллективов и государства могут быть печальными, предостерегают работодатели.

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«Инициативы, которые призваны не развивать, а тормозить развитие морского транспорта, необходимо пресекать. Они – негативный сигнал для работодателей, потенциальных инвесторов. Мы можем навсегда подорвать их доверие к Украине и отпугнуть инвестиции от отрасли», - отмечает в своем обращении Климпуш.

В ФРТУ подчеркивают, что создание АМПУ гарантировало равные права всех субъектов хозяйствования в портах. Кроме того, внедренный механизм получения портовых сборов разрушил устоявшиеся коррупционные схемы.

«Предложенный законопроект не соответствует целям начатой реформы портовой отрасли – создать понятные и прозрачные условия для привлечения инвестиций. Он направлен на получения доступа к самому стабильному источнику дохода отрасли – портовым сборам – и возвращению «старых» коррупционных схем их использования», –отмечается в обращении.

Авторами проекта являются Анатолий Кинах, Николай Круглов, Юрий Крук, Виталий Барвиненко (депутатская группа «Экономическое развитие»), Василий Деревляный («Батькивщина») и Руслан Сольвар (УДАР). При этом трое из них (Кинах, Крук и Барвиненко), голосовали за действующий закон.

Как известно, реформа портовой отрасли направлена на создание условий для привлечения инвестиций в отрасль с целью модернизации портовой инфраструктуры, обеспечения стабильных грузопотоков, развития украинских портов. По оценкам экспертов, требуемый объем инвестиции находится на уровне 25 млрд грн. Уровень изношенности объектов портовой инфраструктуры на сегодня составляет 80%.