Мининфраструктуры уволило гендиректора «Укрпочты»

Министерство инфраструктуры Украины уволило с должности генерального директора Государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Константина Кривенко на основании поданного им заявления, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следовательно, досрочно расторгнут контракт, заключенный с Константином Кривенко, в соответствии с п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины по согласию сторон», - отмечается в сообщении.

Исполнение обязанностей генерального директора «Укрпочты» с 19 марта возложено на заместителя генерального директора Валерия Солода.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры назначило Константина Кривенко руководителем «Укрпочты» в июне 2013 года. До этого он занимал должность члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.

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