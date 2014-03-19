УЗ недополучила свыше 36 млн грн за перевозки льготников в пригородном сообщении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года недополучила 36,1 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"С января по февраль 2014 года в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на 43,3 млн грн, а получили от областных администраций 7,2 млн грн, или 16,7% от суммы, которая подлежит компенсации", - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", наибольшая сумма задолженности за пригородные перевозки льготников за указанный период накопилась у Киева и Киевской области, Харькова и Харьковской области, Львовской и Днепропетровской областей.

Согласно сообщению, за этот период Юго-Западная железная дорога ожидает наибольшую сумму возмещения расходов - 11 млн грн за перевозку льготников, которых перевезла на сумму свыше 12,8 млн грн. Это объясняется задолженностью Киевской городской и областной государственных администраций, в частности, КГГА только по результатам начавшегося года должна возместить дороге 3,4 млн грн (без учета перевозок городской электричкой), а перечислила 0,45 млн грн. При этом Киевской области были предоставлены услуги по перевозке данной категории пассажиров на 4 млн грн, а сумма компенсаций Юго-Западной магистрали составила всего лишь 0,177 тыс. грн.

Южная железная дорога в январе-феврале предоставила свои услуги по льготным тарифам жителям Харькова и Харьковской области на 5,9 млн грн, при этом Южной магистрали не поступило никаких компенсаций от Черниговской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.

Львовская железная дорога перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 9 млн грн и получила компенсацию от местных бюджетов в размере всего 7,9% от необходимой суммы.

Приднепровская магистраль предоставила услуги на 7 млн грн, а сумма компенсаций составила 0,2% от суммы оказанных услуг.

Донецкая железная дорога перевезла льготников на 3,7 млн грн, сумма возмещения расходов составила 1,05 млн грн.

Одесская магистраль предоставила услуги на 2,88 млн грн, сумма компенсаций составила 2,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года недополучила 76,1 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Убытки ведомства от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

«Укрзализныця» в январе 2014 года недополучила 19,3 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

По данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-феврале 2014 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,6% - до 63,3 млн человек.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3%, дизель-поездов - 93,1%.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.