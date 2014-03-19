Львовская железная дорога в этом году реконструирует свыше 23 км путей

Согласно сообщению, работники путевого хозяйства планируют осуществить реконструкцию путей на участках Гребенев - Тухля и станция Гребенев - 3,5 км, Лавочное - Бескид и станция Лавочное - 5,7 км, перегон Бескид - Скотарское - 1 км, Скотарское - Воловец и станция Скотарское - 4,4 км, перегон Сихов - Давыдов - 7,1 км, а также станция Дубно - 1,5 км.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в 2013 году модернизировала и отремонтировала 150,47 км железнодорожных путей, а также заменила 38 комплектов стрелочных переводов и отремонтировала еще 80.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2014 году планирует направить 3 млрд грн на ремонт основных средств в путевом хозяйстве, реконструкцию магистралей, модернизацию путевых машин, путеизмерительных и дефектоскопных вагонов, механизмов и оборудования, а в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону планирует реконструировать и отремонтировать 355 км путей.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.