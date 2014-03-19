Производственный травматизм на Юго-Западной железной дороге сократился на 26,3%

Согласно сообщению, в прошлом году Юго-Западная магистраль направила 66,3 млн грн на охрану труда, в результате чего улучшились условия труда 26722 работников, из них 7699 женщин.

"Чтобы улучшить ситуацию с охраной труда на предприятии и повысить уровень знаний по этому вопросу, на железной дороге были разработаны «Комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов по охране труда на Юго-Западной железной дороге на 2013 год", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, за указанный период в структурных подразделениях ЮЗЖД было проведено более 24,8 тыс. проверок по вопросам охраны труда, а также выдано более 2,6 тыс. предписаний.

Также сообщается, что ЮЗЖД выделила 3,4 млн грн финансовых средств с целью предупреждения несчастных случаев, 21,6 млн грн - на устранение воздействия опасных и вредных факторов, 19,6 млн грн - на мероприятия по предупреждению профзаболеваний.

По данным пресс-службы, в прошлом году за нарушение нормативных актов по охране труда были привлечены к ответственности 480 работников, из них 245 должностных лиц. Кроме того, Юго-Западная магистраль провела внеочередную проверку знаний 983 работников, 117 из которых отстранила от работы.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах Украины в январе 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 21,5% - до 51 случая с 65.

На станциях и перегонах железных дорог Украины в 2013 году уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 757 случаев с 754.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении ЮЗЖД.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.