Toyota выплатит крупнейший в истории США штраф на $1,2 млрд

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Co. выплатит крупнейший в истории США штраф, наложенный на производителя автомобилей, за обман потребителей и несвоевременное устранение неисправностей, пишет "Прайм" со ссылкой на сообщение министерства юстиции США.

Соглашение с властями предусматривает, что компания признает введение в заблуждение американских потребителей относительно проблем с педалью газа у автомобилей брендов Toyota и Lexus, из-за которых машина продолжала набирать скорость, даже если водитель убрал ногу с педали. В результате фиксировались случаи тяжелых аварий и гибели людей.

Многочисленные коллективные и индивидуальные иски к компании стали поступать в сентябре 2009 года и начале 2010 года, после чего концерн объявил об отзыве 9 миллионов автомобилей по всему миру. Такое решение нанесло сильный удар по репутации Toyota. В декабре 2012 года производитель сообщил о готовности выплатить компенсации автовладельцам в размере 1,1 миллиарда долларов.

"Вместо того, чтобы своевременно сообщить о неисправностях, о которых компания знала, и устранить их, Toyota делала ложные заявления и предоставляла неверные сведения даже членам Конгресса. Когда люди садятся за руль, они имеют право ожидать, что их автомобиль безопасен. Если возникают неисправности, производитель должен оперативно их устранять и сообщать о проблемах. Другим компаниям не следует повторять ошибок Toyota и обманывать покупателей", - заявил генпрокурор Эрик Холдер.