Приднепровская железная дорога зафиксировала 10 случаев вандализма в пригородных поездах

Согласно сообщению, количество случаев вандализма за указанный период на два случая превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают в службе пригородных перевозок ПЖД, чаще всего вагоны пригородных поездов раскрашивают, бьют в них стекла как изнутри, так и снаружи.

Согласно сообщению, по каждому случаю порчи и разоборудования подвижного состава Приднепровская магистраль направляет материалы в линейные органы милиции, где предпринимаются меры к выявлению виновных и привлечению их к ответственности.

В настоящее время открыто 5 уголовных производств по фактам совершения таких действий посторонними лицами.

"Приднепровская железная дорога обращается к гражданам с просьбой ответственно относиться к сохранению подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, не ставить под угрозу себя и работников, которые обеспечивают пассажирские перевозки", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД совместно с транспортной милицией в январе-феврале 2014 года предотвратили 78 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на сумму свыше 65 тыс. грн.

В 2013 году убытки ПЖД от незаконных вмешательств посторонних лиц в ее работу увеличились по сравнению с 2012 годом в 4 раза - до 102,9 тыс. грн.

Служба военизированной охраны ПЖД в 2013 году предупредила 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.