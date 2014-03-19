ПЖД за 2 месяца недополучила свыше 7 млн грн за пригородные перевозки льготников

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД перевезла 805,3 тыс. пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 7,65 млн грн, при этом получила 12,4 тыс. грн компенсации, что составляет менее 0,2% от необходимой суммы.

В частности, в феврале Приднепровская магистраль перевезла 1,17 млн пассажиров в пригородном сообщении, из них 399,2 тыс. льготников. Сумма, подлежащая компенсации местными администрациями ПЖД за оказанные ею услуги, составила 3,47 млн грн, а возмещено было только 6,4 тыс. грн.

Как отмечают в службе пригородных перевозок, хроническая задолженность за пригородные перевозки льготников в условиях острой нехватки финансовых ресурсов снижает темпы повышения качества услуг для пассажиров и обновления подвижного состава. За аналогичный период прошлого года ПЖД получила более 3,8 млн грн компенсации.

"Сложившаяся ситуация заставляет приднепровских железнодорожников усиливать работу с распорядителями бюджетных средств, более жестко настаивать на необходимости закладывать в бюджет суммы субвенций, которые обеспечат полное возмещение железной дороге расходов на фактические перевозки льготников в пригородном сообщении", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году недополучила 25,559 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года недополучила 36,1 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 1,34 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3% и дизель-поездов - 93,1%.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.