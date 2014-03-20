Возобновлена предпродажа билетов на большинство поездов в южном направлении

"Укрзализныця" не отменяет ни одного поезда, курсирующего в направлении юга Украины, в том числе в Крым. С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на большинство поездов, на которые проездные документы временно не продавались на период с 31 марта по 17 апреля. Это было вызвано необходимостью корректировки графика движения в связи с проведением ремонтных работ на участке Мироновка - Тараса Шевченко - Знаменка", - говорится в сообщении.

В частности, ведомство уже открыло предпродажу билетов на вышеуказанные даты на следующие поезда: №28/27 Киев - Севастополь - Киев, №40 Севастополь - Киев, №12 Симферополь - Киев, №80/79 Киев - Днепропетровск - Киев, №166 Киев - Днепропетровск, №168 Киев - Запорожье, №72/71 Киев - Запорожье - Киев, №76 Киев - Кривой Рог, №122 Николаев - Киев, №102 Херсон - Киев, №38/37 Киев - Донецк - Киев, №70/69 Львов - Мариуполь - Львов, №63/64 Днепропетровск - Одесса - Днепропетровск, №92/91 Одесса - Луганск - Одесса, №41/42 Днепропетровск - Львов - Киев, №120 Запорожье - Львов.

Также сообщается, что предварительная продажа билетов на другие поезда, которые будут курсировать в южном направлении с 31 марта по 17 апреля, будет открыта в течение сегодняшнего дня и последующих дней. Так, в указанные даты часть поездов будет курсировать по скорректированному графику движения.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к особенностям технологического процесса на железнодорожном транспорте и уточнять наличие мест в свободной продаже и время отправления поездов по телефону (044) 503-70-05, а также с помощью официальной онлайн-системы booking.uz.gov.ua", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в южном направлении с 18 апреля 2014 года.

С 31 марта по 17 апреля на направлении Тараса Шевченко - Знаменка будет осуществляться ремонт контактной сети, а на участке Мироновка - Тараса Шевченко - путевые работы.