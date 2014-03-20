Поезда в направлении РФ курсируют без задержек - "Укрзализныця"

Движение поездов в направлении Российской Федерации осуществляется без задержек, все поезда отправляются согласно установленному графику, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"С поездами все хорошо, никаких задержек в пропуске на украинско-российской границе нет, все по графику, поезда сейчас пропускают", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе также уточнили, что все поезда в направлении аннексированного Россией Крыма и обратно также курсируют согласно заданным маршрутам без сбоев, согласно установленному графику движения.

Как сообщал УНИАН, 19 марта представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляли.

По данным Госпогранслужбы Украины, в полночь 20 марта контролирующими органами РФ в пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка», «Плетеневка», «Чугуновка», «Пески», расположенных в Харьковской области, было прекращено оформление транспортных средств украинской регистрации с грузом отечественного производства, но уже сегодня в 11.30 пропуск грузовиков возобновился.