Донецкая железная дорога недополучила свыше 6 млн грн за перевозки льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-феврале 2014 года недополучила 6,23 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ДЖД перевезла 725 тыс. пассажиров льготных категорий, из них 126 тыс. человек в дальнем сообщении и 599 тыс. - в пригородном сообщении на сумму 7,78 млн грн, а компенсаций получила почти 1,55 млн грн - 19,9% от необходимой суммы.

По данным пресс-службы, задолженность Донецкой и Луганской госадминистраций за указанный период составила 3,21 млн грн и 310,5 тыс. грн, соответственно.

Также сообщается, что Донецкая железная дорога недополучила 2,04 млн грн за перевозки студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений в дальнем сообщении.

Вместе с тем, ДЖД ожидает возмещения расходов на сумму 322 тыс. грн за перевозки детей в возрасте от 6 до 14 лет, компенсация за перевозки которых не осуществлялась много лет.

«При этом Донецкая железная дорога была и остается исправным налогоплательщиком, надежным и безотказным партнером в предоставлении транспортных услуг для всех категорий граждан по заниженным социально-ориентированным тарифам», - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги от пассажироперевозок в январе-феврале 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 17,5% - до 177,6 млн грн с 151,2 млн грн.

ДЖД в 2013 году недополучила 38,493 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-феврале 2014 года недополучила 76,1 млн грн от местных бюджетов за перевозки льготников.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.