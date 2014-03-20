Науменко рассказал, как будет реформировать таможню

Государственная таможенная служба, которая будет создана после ликвидации Министерства доходов и сборов Украины, планирует сокращать количество таможенных документов и пересматривать порядок заполнения деклараций для уменьшения нагрузки на представителей бизнеса во время прохождения таможенных процедур.

Об этом во время встречи с бизнесом заявил заместитель министра доходов и сборов Украины, который курирует таможенную службу, Виталий Науменко.

«Первоочередное задание технологичного характера - это вопрос сокращения количества документов. ... Существуют технологии, мы должны их совершенствовать и уменьшать нагрузку для бизнеса во время прохождения таможенных процессов», - сказал Науменко.

Также он подчеркнул, что таможня планирует активно сотрудничать с другими государственными органами Украины в вопросе уменьшения количества разрешительных документов для субъектов таможенного дела.

По словам Науменко, таможня в ближайшее время также будет пересматривать систему анализа рисков, для того, чтобы применять ее не ко всем компаниям, а только к тем, которые ориентированы на определенные схемы нарушений.

Глава таможни считает, что такие изменения в работе ведомства позволят сократить время и ресурсы, затрачиваемые на совершение таможенных процедур и существенно упростят работу предприятиям с высокой степенью доверия, представителям так называемого «белого бизнеса».

Как сообщал УНИАН, 3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Минфину.

13 марта министр финансов Александр Шлапак представил коллективу Миндоходов новых кураторов налоговой и таможенной служб Игоря Билоуса и Виталия Науменко, а также куратора службы финансовых расследований Владимира Хоменко.