ЮЗЖД благодаря турникетам увеличила выручку от пассажироперевозок на 25%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе 2014 года увеличила доходы от реализации билетов на пригородные поезда по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 25% благодаря внедрению в прошлом году на станциях автоматизированной турникетной системы контроля за наличием проездных документов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на Главное управление пригородных пассажирских перевозок ведомства.

В частности, ЮЗЖД удалось увеличить выручку от реализации билетов на поезда в пригородном сообщении за счет внедрения таких турникетных систем на станциях Буча, Тетерев и Нежин, что, в свою очередь, сделало невозможным безбилетный проезд пассажиров.

Согласно сообщению, кроме пассажирских турникетов, Юго-Западная магистраль также установила на станциях багажные турникеты, предназначенные для прохода на платформу пассажиров с колясками.

"Вопрос целесообразности установки турникетов железные дороги решают, учитывая запланированный пассажиропоток, ожидаемое увеличение доходов и финансовые возможности железных дорог, ведь внедрение турникетных систем требует значительных капиталовложений. Но, несмотря на это, стоимость проезда пассажиров в пригородном сообщении увеличивать не планируется", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, пригородные электрички остаются популярным видом транспорта среди пассажиров, поскольку стоимость проезда в них на 15-20% меньше стоимости аналогичных услуг автотранспортных средств.

"Наши тарифы на пригородные перевозки существенно ниже экономически обоснованного уровня. Однако мы осознаем социальную роль перевозок пассажиров, ведь платежеспособность нашего населения достаточно низкая. Последний раз тарифы увеличивались на Приднепровской железной дороге в 2012 году: на 9% - на первых семи зонах, то есть на расстояние до 60 км. На остальных 5 магистралях тарифы на пригородные перевозки не менялись еще с 2011 года", - цитирует пресс-служба начальника отдела тарифов Главного управления пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Олега Бокова.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2013 года ЮЗЖД установила 6 автоматизированных турникетных систем на станциях Буча, Тетерев, Нежин и Бровары, что позволило увеличить среднесуточную выручку от пассажирских перевозок на данных станциях почти в 8 раз.

Справка УНИАН. Турникетные системы установлены на 43 вокзалах Украины, станциях и остановочных платформах. В частности, на Юго-Западной железной дороге насчитывается 185 пассажирских и багажных турникетов, размещенных на 27 вокзалах. На Южной магистрали турникетами обустроено 7 вокзалов и станций, на Приднепровской - 4, на Донецкой - 3.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.